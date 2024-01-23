В Сбербанке рассказали о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров
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«Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании», — говорится в сообщении банка.
После этого с фейкового аккаунта мошенники ведут переписку с бухгалтером компании, но Сбер успешно выявляет такие схемы.
Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.