В ЛНР сотрудники МЧС и полиции спасли двух провалившихся под лёд девочек
- РИА Новости
Об этом ГУ МЧС по региону сообщает в Telegram.
Отмечается, что в службу 101 Алчевска от прохожего поступило сообщение, что на водоёме под лёд провалились две девочки 11 и 12 лет.
«С помощью средств спасения девочек... достали на сушу», — сказано в заявлении.
Их передали медикам в состоянии общего переохлаждения без осложнений.
В декабре двое рыбаков пропали после того, как провалились под лёд на реке Мендель в Бирилюсском районе Красноярского края.