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В ЛНР сотрудники МЧС и полиции спасли двух провалившихся под лёд девочек

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Сотрудники полиции и МЧС спасли двух девочек, которые провалились под лёд в ЛНР.
В ЛНР сотрудники МЧС и полиции спасли двух провалившихся под лёд девочек
  • РИА Новости

Об этом ГУ МЧС по региону сообщает в Telegram.

Отмечается, что в службу 101 Алчевска от прохожего поступило сообщение, что на водоёме под лёд провалились две девочки 11 и 12 лет.

«С помощью средств спасения девочек... достали на сушу», — сказано в заявлении.

Их передали медикам в состоянии общего переохлаждения без осложнений.

В декабре двое рыбаков пропали после того, как провалились под лёд на реке Мендель в Бирилюсском районе Красноярского края.

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