Путин: архив ВМФ сделал многое для сохранения памяти о подвигах моряков

Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского государственного архива Военно-морского флота по случаю 300-летия со дня основания подчеркнул, что архив ВМФ сделал многое для сохранения памяти о подвигах российских моряков.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 300-летием Российского государственного архива Военно-морского флота», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что сотрудники архива сделали многое для сохранения памяти о подвигах русских моряков и мореплавателей.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в этом году флот получит первый боевой ледокол «Иван Папанин».

Также Путин сообщил, что атомный ледокол «Сталинград» будет заложен в России в 2025 году.