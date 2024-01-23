ВМФ России получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в 2024 году

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в этом году флот получит первый боевой ледокол «Иван Папанин».

Во время инспекции строительства кораблей на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге он сообщил, что на текущий момент проводятся швартовные испытания корабля. В апреле также будут проходить заводские ходовые испытания.

«В настоящее время в Объединённом учебном центре ВМФ идёт подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте месяце текущего года», — цитирует ТАСС Евменова.

Ранее главком рассказал, что в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.