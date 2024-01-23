RT в Telegram
Подпишись

ВМФ России получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в 2024 году

Короткая ссылка
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в этом году флот получит первый боевой ледокол «Иван Папанин».
ВМФ России получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в 2024 году
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Во время инспекции строительства кораблей на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге он сообщил, что на текущий момент проводятся швартовные испытания корабля. В апреле также будут проходить заводские ходовые испытания.

«В настоящее время в Объединённом учебном центре ВМФ идёт подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте месяце текущего года», — цитирует ТАСС Евменова.

Ранее главком рассказал, что в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить