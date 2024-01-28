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Глава Минприроды заявил, что тёплый климат сохранится на Земле 10 тысяч лет

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Период тёплого климата сохранится на Земле ещё 10 тыс. лет. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.
Глава Минприроды заявил, что тёплый климат сохранится на Земле 10 тысяч лет
  • РИА Новости

По его словам, человечество находится в межледниковом периоде, гарантирующем 20 тыс. лет тепла.

«10 тыс. лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тыс. лет тепла», — приводит РИА Новости заявление Козлова.

Министр подчеркнул, что утверждение основано на данных, полученных на станции «Восток».

Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал о причинах учащения погодных аномалий в мире.

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