Глава Минприроды заявил, что тёплый климат сохранится на Земле 10 тысяч лет
- РИА Новости
По его словам, человечество находится в межледниковом периоде, гарантирующем 20 тыс. лет тепла.
«10 тыс. лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тыс. лет тепла», — приводит РИА Новости заявление Козлова.
Министр подчеркнул, что утверждение основано на данных, полученных на станции «Восток».
Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал о причинах учащения погодных аномалий в мире.