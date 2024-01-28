Глава Минприроды заявил, что тёплый климат сохранится на Земле 10 тысяч лет

Период тёплого климата сохранится на Земле ещё 10 тыс. лет. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

По его словам, человечество находится в межледниковом периоде, гарантирующем 20 тыс. лет тепла.

«10 тыс. лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тыс. лет тепла», — приводит РИА Новости заявление Козлова.

Министр подчеркнул, что утверждение основано на данных, полученных на станции «Восток».

Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал о причинах учащения погодных аномалий в мире.