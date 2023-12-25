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Климатолог Тишков заявил об учащении погодных аномалий в мире

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Заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал о причинах учащения погодных аномалий в мире.
Климатолог Тишков заявил об учащении погодных аномалий в мире
  • РИА Новости

«Из-за происходящих климатических изменений всё чаще стали случаться погодные аномалии. Высокие и низкие температуры, ливневые осадки, грозы, ураганы — всё это проявляется в разных регионах и в разные сезоны», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, чёткой закономерности в повторяемости штормов, когда затапливаются прибрежные территории в Турции и Болгарии, в Крыму и Краснодарском крае нет, но история хранит данные о подобных явлениях.

«Они связаны с циклами атмосферной циркуляции, которые меняют режимы погоды — циклонической и антициклонической. После продолжительных волн тепла и жары обязательно возникает штормовая ситуация с ливнями и аномальными ветрами», — пояснил Тишков.

Как отметил эксперт, климатическая система Земли едина, и в неё вовлечены все процессы циркуляции атмосферных и океанических масс.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселёв заявил, что в 2024 году мир может ожидать новый температурный рекорд.

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