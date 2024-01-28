На Кубани санавиация помогает в транспортировке пострадавших в ДТП с автобусом
- РИА Новости
Об этом министр здравоохранения региона Евгений Филиппов написал в Telegram.
«Задействована санавиация ККБ №1 и ДККБ... Также санавиацией планируется транспортировка одного пациента в ККБ №1», — сообщил он.
Также уточняется, что специалисты Детской краевой больницы совместно с врачами Павловской ЦРБ провели операцию, состояние пациента стабильно.
Ранее в СУ СКР по Краснодарскому краю заявили о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с участием автобуса в Павловском районе.