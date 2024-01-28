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На Кубани санавиация помогает в транспортировке пострадавших в ДТП с автобусом

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Санавиацию задействовали для транспортировки пострадавших в ДТП на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика.
На Кубани санавиация помогает в транспортировке пострадавших в ДТП с автобусом
  • РИА Новости

Об этом министр здравоохранения региона Евгений Филиппов написал в Telegram.

«Задействована санавиация ККБ №1 и ДККБ... Также санавиацией планируется транспортировка одного пациента в ККБ №1», — сообщил он.

Также уточняется, что специалисты Детской краевой больницы совместно с врачами Павловской ЦРБ провели операцию, состояние пациента стабильно.

Ранее в СУ СКР по Краснодарскому краю заявили о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с участием автобуса в Павловском районе.

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