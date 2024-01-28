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Патрушев: память о подвиге блокадного Ленинграда даёт истинные ценности

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что память о стойкости жителей блокадного Ленинграда нужно хранить, она является элементом воспитания российской молодёжи.
Патрушев: память о подвиге блокадного Ленинграда даёт истинные ценности
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм. По мнению Патрушева, все мемориалы в память об этом необходимо бережно поддерживать, передаёт ТАСС.

«Надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда геноцидом и заявил, что его оценка должна быть незыблемой.

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