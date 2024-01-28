Патрушев: память о подвиге блокадного Ленинграда даёт истинные ценности
- РИА Новости
Он подчеркнул, что в годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм. По мнению Патрушева, все мемориалы в память об этом необходимо бережно поддерживать, передаёт ТАСС.
«Надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда геноцидом и заявил, что его оценка должна быть незыблемой.