Патрушев: память о подвиге блокадного Ленинграда даёт истинные ценности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что память о стойкости жителей блокадного Ленинграда нужно хранить, она является элементом воспитания российской молодёжи.

Он подчеркнул, что в годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм. По мнению Патрушева, все мемориалы в память об этом необходимо бережно поддерживать, передаёт ТАСС.

«Надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда геноцидом и заявил, что его оценка должна быть незыблемой.