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СК возбудил дело после избиения журналистов «Известий» в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения журналистов «Известий» на семинаре блогера в Московской области.
СК возбудил дело после избиения журналистов «Известий» в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом региональное ведомство написало в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на журналиста «Известий» Наталью Графчикову напали во время семинара, который проводила коуч. В результате происшествия девушка получила множественные ушибы.

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