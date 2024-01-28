СК возбудил дело после избиения журналистов «Известий» в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом региональное ведомство написало в Telegram.
«Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на журналиста «Известий» Наталью Графчикову напали во время семинара, который проводила коуч. В результате происшествия девушка получила множественные ушибы.