«Известия»: россияне стали чаще покупать технику из Турции, Китая и Белоруссии
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Об этом говорится в материале «Известий».
Отмечается, что среди холодильников лидирует фирма Indesit турецкой компании Arçelik с долей почти 16%. После этого идут белорусский Atlant с долей 9,8% и китайский Haier с 9,8%.
Россияне чаще всего приобретали стиральные машины Candy, которые принадлежат Haier. Они занимают более 15% рынка, далее следуют Indesit (около 14%) и Beko (13,5%).
Ранее сообщалось, что доля покупок россиянами бытовой техники из Китая выросла на 48%.