«Известия»: россияне стали чаще покупать технику из Турции, Китая и Белоруссии

Жители России стали чаще покупать бытовую технику турецкого, китайского и белорусского производства.

Об этом говорится в материале «Известий».

Отмечается, что среди холодильников лидирует фирма Indesit турецкой компании Arçelik с долей почти 16%. После этого идут белорусский Atlant с долей 9,8% и китайский Haier с 9,8%.

Россияне чаще всего приобретали стиральные машины Candy, которые принадлежат Haier. Они занимают более 15% рынка, далее следуют Indesit (около 14%) и Beko (13,5%).

Ранее сообщалось, что доля покупок россиянами бытовой техники из Китая выросла на 48%.