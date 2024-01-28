RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: россияне стали чаще покупать технику из Турции, Китая и Белоруссии

Короткая ссылка
Жители России стали чаще покупать бытовую технику турецкого, китайского и белорусского производства.
«Известия»: россияне стали чаще покупать технику из Турции, Китая и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале «Известий».

Отмечается, что среди холодильников лидирует фирма Indesit турецкой компании Arçelik с долей почти 16%. После этого идут белорусский Atlant с долей 9,8% и китайский Haier с 9,8%.

Россияне чаще всего приобретали стиральные машины Candy, которые принадлежат Haier. Они занимают более 15% рынка, далее следуют Indesit (около 14%) и Beko (13,5%).

Ранее сообщалось, что доля покупок россиянами бытовой техники из Китая выросла на 48%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить