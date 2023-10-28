Доля покупок россиянами бытовой техники из КНР выросла на 48%

Доля покупок россиянами бытовой техники и электроники из КНР в январе — сентябре 2023 года достигла 43%, что на 48% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Второе место по популярности заняли отечественные товары (доля 29%), третье — европейские (28%).

В 2022 году товары из Китая в предпочтениях у россиян были на втором месте с долей в 32%, товары из Европы лидировали с показателем 38%.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.