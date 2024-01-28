Глава Кузбасса: регион может закрыть возрастающую мировую потребность в угле
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Он подчеркнул, что область находится на лидирующих позициях в сфере угледобычи в России. По словам главы, в скором времени наибольший рост произойдёт в азиатских странах, на которые сейчас приходится более 80% потребления угля.
«Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20-30 лет будет только расти. У нас есть возможность закрыть эту потребность, нужно только обеспечить возможность вывоза топлива», — приводит ТАСС слова Цивилёва.
Ранее сообщалось, что РЖД заключили соглашения о вывозе из регионов в 2024 году около 100 млн т угля на экспорт в восточном направлении.