Глава Кузбасса: регион может закрыть возрастающую мировую потребность в угле

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что регион способен полностью обеспечить мировую потребность в угле, которая будет увеличиваться в ближайшие 20-30 лет.

Он подчеркнул, что область находится на лидирующих позициях в сфере угледобычи в России. По словам главы, в скором времени наибольший рост произойдёт в азиатских странах, на которые сейчас приходится более 80% потребления угля.

«Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20-30 лет будет только расти. У нас есть возможность закрыть эту потребность, нужно только обеспечить возможность вывоза топлива», — приводит ТАСС слова Цивилёва.

Ранее сообщалось, что РЖД заключили соглашения о вывозе из регионов в 2024 году около 100 млн т угля на экспорт в восточном направлении.