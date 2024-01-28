RT в Telegram
Подпишись

В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку и пострадавших детей

Короткая ссылка
Водитель, попавшего в аварию автомобиля в Свободном в Амурской области, покинул место ДТП, оставив на месте происшествия погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей.
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку и пострадавших детей
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Berezhnoy

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД Приамурья.

По данным ведомства, пока ещё неустановленный водитель Honda Fit не справился с управлением, съехал с проезжей части, наехал на препятствие, и машина опрокинулась, после чего он сбежал.

«В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент водитель разыскивается.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить