В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку и пострадавших детей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД Приамурья.
По данным ведомства, пока ещё неустановленный водитель Honda Fit не справился с управлением, съехал с проезжей части, наехал на препятствие, и машина опрокинулась, после чего он сбежал.
«В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент водитель разыскивается.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь детей.