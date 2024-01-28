В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку и пострадавших детей

Водитель, попавшего в аварию автомобиля в Свободном в Амурской области, покинул место ДТП, оставив на месте происшествия погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД Приамурья.

По данным ведомства, пока ещё неустановленный водитель Honda Fit не справился с управлением, съехал с проезжей части, наехал на препятствие, и машина опрокинулась, после чего он сбежал.

«В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент водитель разыскивается.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь детей.