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ПВР организовали для жильцов аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону

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Обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома продолжается в Ростове-на-Дону. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, для эвакуированных жильцов был организован пункт временного размещения (ПВР).
ПВР организовали для жильцов аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону
  • © ДЕМИДОВ/Telegram

По словам Логвиненко, всего на улице оказались 95 человек. Для них в Ворошиловском районе на базе 82-й школы организовали ПВР.

«Пострадавшим предложим жильё манёвренного фонда. Мы не оставим людей в беде», — написал Логвиненко в личном Telegram-канале, добавив, что в 00:00 по Москве состоится внеочередное заседание комиссии по ЧС.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону существует угроза обрушения подъезда.

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