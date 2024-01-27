Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда
Глава государства заявил, что борьба и мужество жителей Ленинграда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России и всего мира.
«Самодовольный враг зря ждал капитуляции — город сражался. Ленинградцы, бойцы Красной армии встали стеной на пути у захватчиков. Нацисты действовали люто, цинично, в точном соответствии с беспощадными приказами», — заявил он.
Путин также в ходе своего выступления 27 января подчеркнул, что преступления гитлеровских изуверов не имеют срока давности.