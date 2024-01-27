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Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда

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Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда. Он выступил с речью на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Глава государства заявил, что борьба и мужество жителей Ленинграда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России и всего мира.

«Самодовольный враг зря ждал капитуляции — город сражался. Ленинградцы, бойцы Красной армии встали стеной на пути у захватчиков. Нацисты действовали люто, цинично, в точном соответствии с беспощадными приказами», — заявил он.

Путин также в ходе своего выступления 27 января подчеркнул, что преступления гитлеровских изуверов не имеют срока давности.

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