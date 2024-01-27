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Нарышкин: Россия не остановится на полпути в борьбе с последователями Гитлера

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Россия, начав борьбу с последователями Адольфа Гитлера и сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, не остановится, пока не достигнет своей цели. С заявлением об этом выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: Россия не остановится на полпути в борьбе с последователями Гитлера
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

По его словам, нацизм — это абсолютное зло, и именно из таких позиций Россия оценивала ту угрозу, которая исходит для мирных жителей Донбасса и Новороссии от неонацистского киевского режима.

«Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

С похожим заявлением в ходе церемонии открытия в Гатчине Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.

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