Нарышкин: Россия не остановится на полпути в борьбе с последователями Гитлера
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
По его словам, нацизм — это абсолютное зло, и именно из таких позиций Россия оценивала ту угрозу, которая исходит для мирных жителей Донбасса и Новороссии от неонацистского киевского режима.
«Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится», — приводит слова Нарышкина ТАСС.
С похожим заявлением в ходе церемонии открытия в Гатчине Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.