Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, его население

Нацисты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом СССР — их целью были территории и ресурсы страны, а также уничтожение населения. Об этом заявил 27 января президент России Владимир Путин.

Во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, Путин подчеркнул, что более половины погибших составляли мирные жители.

Это, по словам российского лидера, доказывает, что нацисты и их сателлиты воевали вовсе не с политическим режимом или идеологией страны.

«Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан», — заявил Путин, добавив, что об этом свидетельствуют документы.

Путин в ходе своего выступления также подчеркнул, что преступления «гитлеровских изуверов» не имеют срока давности. Это же, по его словам, касается и их пособников.