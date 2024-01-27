Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, его население
- globallookpress.com
Во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, Путин подчеркнул, что более половины погибших составляли мирные жители.
Это, по словам российского лидера, доказывает, что нацисты и их сателлиты воевали вовсе не с политическим режимом или идеологией страны.
«Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан», — заявил Путин, добавив, что об этом свидетельствуют документы.
Путин в ходе своего выступления также подчеркнул, что преступления «гитлеровских изуверов» не имеют срока давности. Это же, по его словам, касается и их пособников.