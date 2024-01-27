RT в Telegram
Подпишись

Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, его население

Короткая ссылка
Нацисты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом СССР — их целью были территории и ресурсы страны, а также уничтожение населения. Об этом заявил 27 января президент России Владимир Путин.
Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, его население
  • globallookpress.com

Во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, Путин подчеркнул, что более половины погибших составляли мирные жители.

Это, по словам российского лидера, доказывает, что нацисты и их сателлиты воевали вовсе не с политическим режимом или идеологией страны.

«Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан», — заявил Путин, добавив, что об этом свидетельствуют документы.

Путин в ходе своего выступления также подчеркнул, что преступления «гитлеровских изуверов» не имеют срока давности. Это же, по его словам, касается и их пособников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить