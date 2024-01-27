В России разработали вышки «Ладонь» для бесконтактного заряда беспилотников
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Пробыв в воздухе над «Ладонью» пять минут, дрон сможет провести в полёте ещё 20 минут или более», — рассказал автор проекта Михаил Климчук.
По его словам, вышки могут быть использованы не только для заряда большинства беспилотников, но также и для размещения стационарных средств радиоэлектронной борьбы около приграничных районов.
Ранее сообщалось, что в России ведутся разработки бюджетного аналога беспилотника «Герань».