RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: кабмин намерен продлить упрощённый режим ввоза автомобилей в Россию

Короткая ссылка
Правительство России намерено продлить до конца 2027 года упрощённый режим ввоза в Россию автомобилей, который позволяет физическим лицам не устанавливать кнопки SOS на свои машины.
ТАСС: кабмин намерен продлить упрощённый режим ввоза автомобилей в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на близкий к Минпромторгу России источник.

По словам собеседника агентства, продлить соответствующий режим планируют до 31 декабря 2027 года.

Он добавил, что решение принято, чтобы исключить спекуляции на рынке автомобилей.

В феврале 2023 года в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить