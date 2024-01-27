ТАСС: кабмин намерен продлить упрощённый режим ввоза автомобилей в Россию

Правительство России намерено продлить до конца 2027 года упрощённый режим ввоза в Россию автомобилей, который позволяет физическим лицам не устанавливать кнопки SOS на свои машины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на близкий к Минпромторгу России источник.

По словам собеседника агентства, продлить соответствующий режим планируют до 31 декабря 2027 года.

Он добавил, что решение принято, чтобы исключить спекуляции на рынке автомобилей.

В феврале 2023 года в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.