ТАСС: кабмин намерен продлить упрощённый режим ввоза автомобилей в Россию
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на близкий к Минпромторгу России источник.
По словам собеседника агентства, продлить соответствующий режим планируют до 31 декабря 2027 года.
Он добавил, что решение принято, чтобы исключить спекуляции на рынке автомобилей.
В феврале 2023 года в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.
Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.