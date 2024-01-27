Иерарх заявил, что РПЦ будет добиваться возврата вывезенных с Украины икон
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Об этом он сказал на полях XXXII Международных образовательных рождественских чтений в Москве.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в мае 2023 года во Францию с территории Украины тайно вывезли более десятка православных икон, часть из которых датируется VI веком.
«Придёт то время, когда через международные суды мы будем возвращать всё имущество Русской православной церкви», — цитирует его ТАСС.
Иерарх назвал ворами тех, кто организовал эту акцию по вывозу с Украины икон.
Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу обнаружили на территории республики более 100 православных икон, которые военнослужащие украинских вооружённых сил планировали вывезти на территорию Украины.