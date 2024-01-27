Иерарх заявил, что РПЦ будет добиваться возврата вывезенных с Украины икон

Русская православная церковь (РПЦ) намерена добиваться возврата ценных икон и других святынь, тайно вывезенных с территории Украины в другие стран. Об этом заявил викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышёв).

Об этом он сказал на полях XXXII Международных образовательных рождественских чтений в Москве.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в мае 2023 года во Францию с территории Украины тайно вывезли более десятка православных икон, часть из которых датируется VI веком.

«Придёт то время, когда через международные суды мы будем возвращать всё имущество Русской православной церкви», — цитирует его ТАСС.

Иерарх назвал ворами тех, кто организовал эту акцию по вывозу с Украины икон.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу обнаружили на территории республики более 100 православных икон, которые военнослужащие украинских вооружённых сил планировали вывезти на территорию Украины.