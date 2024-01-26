В мае 2023 года во Францию с территории Украины тайно вывезли более десятка православных икон, часть из которых датируется VI веком. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, пять из вывезенных икон уже представлены на выставке в Лувре, ещё 11 хранятся под Парижем.

Утверждается, что иконы вывезли из киевского Национального музея имени Варвары Ханенко «в условиях строжайшей секретности». Их отправили во Францию через территорию Польши в специальных контейнерах с климат-контролем.

По словам главы отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильяна Дюрана, только узкий круг людей знал об отправке икон с Украины во Францию.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу обнаружили на территории республики более 100 православных икон, которые военнослужащие украинских вооружённых сил планировали вывезти на территорию Украины.