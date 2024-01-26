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WSJ: древние иконы тайно вывезли с Украины во Францию в мае 2023 года

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В мае 2023 года во Францию с территории Украины тайно вывезли более десятка православных икон, часть из которых датируется VI веком. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ: древние иконы тайно вывезли с Украины во Францию в мае 2023 года
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По данным издания, пять из вывезенных икон уже представлены на выставке в Лувре, ещё 11 хранятся под Парижем.

Утверждается, что иконы вывезли из киевского Национального музея имени Варвары Ханенко «в условиях строжайшей секретности». Их отправили во Францию через территорию Польши в специальных контейнерах с климат-контролем.

По словам главы отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильяна Дюрана, только узкий круг людей знал об отправке икон с Украины во Францию.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу обнаружили на территории республики более 100 православных икон, которые военнослужащие украинских вооружённых сил планировали вывезти на территорию Украины.

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