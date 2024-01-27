Хабаровский край станет площадкой нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»
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Об этом он написал в Telegram.
«Хабаровский край станет площадкой реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», — говорится в сообщении.
Как рассказал губернатор, на базе одного из техникумов в Вяземском районе будет открыт центр практической подготовки работы с беспилотниками.
Дегтярёв уточнил, что для студентов появится новая специальность, а в 18 региональных школах откроют специализированные классы.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России рекомендовало организовать обучение школьников принципам сборки и эксплуатации беспилотников.