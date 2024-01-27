Хабаровский край станет площадкой нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»

Хабаровский край станет площадкой для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв.

Об этом он написал в Telegram.

«Хабаровский край станет площадкой реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», — говорится в сообщении.

Как рассказал губернатор, на базе одного из техникумов в Вяземском районе будет открыт центр практической подготовки работы с беспилотниками.

Дегтярёв уточнил, что для студентов появится новая специальность, а в 18 региональных школах откроют специализированные классы.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России рекомендовало организовать обучение школьников принципам сборки и эксплуатации беспилотников.