Пережившая блокаду Ленинграда Светлана Мальцева рассказала о событиях

Пережившая блокаду Ленинграда Светлана Мальцева рассказала историю о воссоединении с мамой во время блокады.

Как рассказала Мальцева, она была одним из тех детей, которых забрали в спеццентры по типу детских домов, чтобы спасти от постоянных обстрелов и голода. Её мать не знала, как и где потом найти четырёхлетнюю дочь, но на помощь пришла соседка, у которой был сын Юра того же возраста.

«Немец шёл на восток, бомбил... А она (соседка. — RT) по болотам, по лесам с нами, двумя детьми, шла на Ленинград. Как она нас нашла, я не знаю... Мама говорит: «Я бегу с работы домой, смотрю — дверь открыта. Смотрю — ты на столе сидишь, а Юрочка у неё на руках разговаривает. Я подошла к косяку и упала без памяти», — вспоминает Светлана Петровна.

Видео Ruptly.

Ранее сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.