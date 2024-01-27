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Мурашко: «болезнь X» остаётся лишь гипотетической угрозой

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что «болезнь X» — лишь гипотетическая угроза, но российская система здравоохранения готова и к ней.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться и программы, позволяющие укрепить диагностическую базу и мониторинг заболеваемости говорят о том, что возможности есть.

Мурашко отметил, что «болезнь X» является лишь гипотетической угрозой.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщилп, что заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

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