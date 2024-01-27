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Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт 19—20 февраля в Москве

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Очная часть IV форума «Сильные идеи для нового времени» состоится 19—20 февраля — на неделю раньше, чем планировалось изначально. О переносе мероприятия сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Согласно первоначальным планам, форум должен был пройти в Москве 26—27 февраля. Как отметили в пресс-службе Росконгресса, мероприятие пройдёт в Центре международной торговли в Москве. О причинах его переноса не сообщается.

«Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января, где зарегистрированы уже больше 63 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о научном баттле, который пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году.

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