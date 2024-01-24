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Научный баттл пройдёт в рамках ВФМ-2024

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Научный баттл состоится в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ). Он пройдёт между молодыми учёными в рамках университетской лиги научных слэмов.
Научный баттл пройдёт в рамках ВФМ-2024
  • Gettyimages.ru

Организаторы — университет науки и технологий «МИСиС» и Ассоциация Science Slam Россия совместно с Министерством науки и высшего образования России.

«Университет «МИСиС» известен своими традициями и нестандартными подходами в сфере популяризации науки. Когда-то мы стали одними из первых, кто реализовал формат Science Slam, который обычно проходит в барах и рок-клубах, в стенах университета», — заявил и. о. проректора по образованию университета «МИСиС» Андрей Воронин.

По его словам, это удачный и самобытный способ популяризации науки.

Участники расскажут о главных научных идеях современности и собственных исследованиях. Определят победителя гости фестиваля.

Соревноваться будут лауреаты прошлых сезонов университетской лиги научных слэмов.

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