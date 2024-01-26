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Путин: элиту России должны составлять её защитники, а не обнажающиеся «чудики»

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Элита России должна формироваться из защитников Родины, а не из «чудиков», которые обнажают свои гениталии. С заявлением об этом выступил 26 января глава государства Владимир Путин.

Говоря о состоявшейся в Санкт-Петербурге встрече со студентами — участниками специальной военной операции, российский лидер подчеркнул, что такие ребята должны получить поддержку в России.

«Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — приводит слова Путина ТАСС.

Помимо этого, глава государства заявил, что вся страна помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.

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