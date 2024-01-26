Путин: вся страна помогает тем, кто защищает Родину на поле боя

Россия помогает тем, кто защищает Родину на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он рассказал, что студенты разных вузов сдали 19 т крови, чтобы поддержать российских бойцов.

«Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в зоне боевых действий в настоящий момент находятся свыше 600 тыс. человек.

В конце декабря Путин вручил награды героям России после состоявшегося заседания коллегии российского Министерства обороны.