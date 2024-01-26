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Путин: вся страна помогает тем, кто защищает Родину на поле боя

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Россия помогает тем, кто защищает Родину на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он рассказал, что студенты разных вузов сдали 19 т крови, чтобы поддержать российских бойцов.

«Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в зоне боевых действий в настоящий момент находятся свыше 600 тыс. человек.

В конце декабря Путин вручил награды героям России после состоявшегося заседания коллегии российского Министерства обороны.

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