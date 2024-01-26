Wildberries продолжит выплачивать компенсации за пострадавший в Шушарах товар

Онлайн-ретейлер Wildberries продолжит выплачивать компенсации за товар, пострадавший при пожаре на складе в Шушарах. Как сообщили в пресс-службе компании, второй этап выплат будет произведён на следующей неделе.

В сообщении отмечается, что вторая часть продавцов, чьи товары пострадали, получит первые частичные выплаты. В компании уточнили, что сумма компенсаций, как и в прошлый раз, не окончательная.

«Она будет уточняться. Мы хотим поддержать ваш бизнес и начать перечисление средств как можно скорее», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее в компании заявили, что расследование причин пожара на складе в Шушарах продолжается.