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Wildberries продолжит выплачивать компенсации за пострадавший в Шушарах товар

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Онлайн-ретейлер Wildberries продолжит выплачивать компенсации за товар, пострадавший при пожаре на складе в Шушарах. Как сообщили в пресс-службе компании, второй этап выплат будет произведён на следующей неделе.
Wildberries продолжит выплачивать компенсации за пострадавший в Шушарах товар
  • globallookpress.com
  • © Artem Priakhin/Keystone Press Agency

В сообщении отмечается, что вторая часть продавцов, чьи товары пострадали, получит первые частичные выплаты. В компании уточнили, что сумма компенсаций, как и в прошлый раз, не окончательная.

«Она будет уточняться. Мы хотим поддержать ваш бизнес и начать перечисление средств как можно скорее», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее в компании заявили, что расследование причин пожара на складе в Шушарах продолжается.

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