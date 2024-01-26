Wildberries продолжит выплачивать компенсации за пострадавший в Шушарах товар
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- © Artem Priakhin/Keystone Press Agency
В сообщении отмечается, что вторая часть продавцов, чьи товары пострадали, получит первые частичные выплаты. В компании уточнили, что сумма компенсаций, как и в прошлый раз, не окончательная.
«Она будет уточняться. Мы хотим поддержать ваш бизнес и начать перечисление средств как можно скорее», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в компании заявили, что расследование причин пожара на складе в Шушарах продолжается.