В Wildberries заявили, что расследование причин пожара на складе продолжается
- РИА Новости
«В материалах СМИ упоминается платформенный занятый на складе Wildberries. В настоящее время расследование причин пожара продолжается. Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — объяснили в компании.
Ранее источник RT сообщал, что Следственный комитет России задержал в Санкт-Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах.
Другой источник RT сообщил, что факт задержания пока никак не оформлен. Говорить, что молодой человек задержан, с юридической точки зрения нельзя.