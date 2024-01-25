В Wildberries заявили, что расследование причин пожара на складе продолжается

В пресс-службе Wildberries прокомментировали RT сообщения о задержании в Санкт-Петербурге сотрудника компании, признавшегося в поджоге склада в Шушарах.

«В материалах СМИ упоминается платформенный занятый на складе Wildberries. В настоящее время расследование причин пожара продолжается. Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — объяснили в компании.

Ранее источник RT сообщал, что Следственный комитет России задержал в Санкт-Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах.

Другой источник RT сообщил, что факт задержания пока никак не оформлен. Говорить, что молодой человек задержан, с юридической точки зрения нельзя.