RT в Telegram
Подпишись

В Wildberries заявили, что расследование причин пожара на складе продолжается

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Wildberries прокомментировали RT сообщения о задержании в Санкт-Петербурге сотрудника компании, признавшегося в поджоге склада в Шушарах.
В Wildberries заявили, что расследование причин пожара на складе продолжается
  • РИА Новости

«В материалах СМИ упоминается платформенный занятый на складе Wildberries. В настоящее время расследование причин пожара продолжается. Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — объяснили в компании.

Ранее источник RT сообщал, что Следственный комитет России задержал в Санкт-Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах. 

Другой источник RT сообщил, что факт задержания пока никак не оформлен. Говорить, что молодой человек задержан, с юридической точки зрения нельзя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить