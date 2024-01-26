Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины в Ленобласти
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Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК, в совершении преступления подозревается знакомый потерпевшей 1988 года рождения. В ходе его задержания мужчина, предположительно, предпринял попытку свести счёты с жизнью. Его госпитализировали.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что о гибели женщины её бывшему супругу сообщил предполагаемый убийца.