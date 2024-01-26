Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга

Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, заявил президент России Владимир Путин.

«Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил, что важно делать это комплексно, «основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации».

Ранее Путин заявил, что нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области. Он призвал дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации.