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Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга

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Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, заявил президент России Владимир Путин.
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил, что важно делать это комплексно, «основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации».

Ранее Путин заявил, что нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области. Он призвал дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации.

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