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Путин призвал поддержать Калининград в условиях нарушения логистических цепочек

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Нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации.
Путин призвал поддержать Калининград в условиях нарушения логистических цепочек
  • РИА Новости

«Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий», — заявил Путин.

Он отметил, что в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года.

«Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учётом этих вызовов и сложившихся новых реалий», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что 25 января в ходе совещания будет рассмотрен вопрос субсидирования перевозок в Калининград.

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