Путин призвал поддержать Калининград в условиях нарушения логистических цепочек

Нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации.

«Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий», — заявил Путин.

Он отметил, что в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года.

«Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учётом этих вызовов и сложившихся новых реалий», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что 25 января в ходе совещания будет рассмотрен вопрос субсидирования перевозок в Калининград.