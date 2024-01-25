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Путин: субсидирование перевозок будет рассмотрено для жителей Калининграда и студентов

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Президент России Владимир Путин заявил, что 25 января в ходе совещания будет рассмотрен вопрос субсидирования перевозок в Калининград.
Путин: субсидирование перевозок будет рассмотрено для жителей Калининграда и студентов
  • РИА Новости

По его словам, губернатор Калининградской области предлагает сделать такую субсидию не для всех желающих, а только для постоянно проживающих в Калининграде граждан, в том числе студентов. 

По его словам, это один из вариантов решения проблемы.

«Ну вот губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство направит около 4,5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке.

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