Путин: субсидирование перевозок будет рассмотрено для жителей Калининграда и студентов
- РИА Новости
По его словам, губернатор Калининградской области предлагает сделать такую субсидию не для всех желающих, а только для постоянно проживающих в Калининграде граждан, в том числе студентов.
По его словам, это один из вариантов решения проблемы.
«Ну вот губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство направит около 4,5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке.