Путин: субсидирование перевозок будет рассмотрено для жителей Калининграда и студентов

Президент России Владимир Путин заявил, что 25 января в ходе совещания будет рассмотрен вопрос субсидирования перевозок в Калининград.

По его словам, губернатор Калининградской области предлагает сделать такую субсидию не для всех желающих, а только для постоянно проживающих в Калининграде граждан, в том числе студентов.

По его словам, это один из вариантов решения проблемы.

«Ну вот губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство направит около 4,5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке.