В Нижнем Новгороде в ДТП столкнулись пассажирский микроавтобус и внедорожник

Авария с участием микроавтобуса и внедорожника произошла в Нижнем Новгороде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и внедорожника, сообщение о котором поступило в полицию сегодня в 17:41 мск», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что авария произошла 26 января на трассе Кемерово — Новокузнецк, где легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в результате ДТП пострадали шесть человек.