В Подмосковье рассказали о работе по развитию агротуризма

В Московской области на данный момент насчитывается более 50 агротуристических объектов. Они находятся в 24 муниципалитетах.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Вопросы развития агротуризма обсудили в рамках фермерского форума. В регионе оказывают поддержку в том числе производителям, размещающим на территориях своих хозяйств объекты агротуризма.

На таких объектах можно принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии, попробовать различные блюда.

Ранее сообщалось, что турпоток Самарской области превысил 3 млн по итогам 2023 года.