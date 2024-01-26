В Подмосковье рассказали о работе по развитию агротуризма
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Вопросы развития агротуризма обсудили в рамках фермерского форума. В регионе оказывают поддержку в том числе производителям, размещающим на территориях своих хозяйств объекты агротуризма.
На таких объектах можно принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии, попробовать различные блюда.
Ранее сообщалось, что турпоток Самарской области превысил 3 млн по итогам 2023 года.