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Каждый пятый россиянин ежегодно оформляет налоговые вычеты

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Согласно новому исследованию, 20% россиян ежегодно оформляют налоговые вычеты.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 29% опрошенных, они получали вычет один раз или два, но ежегодно они документы не подают.

Как заявили 35% респондентов, они пока не оформляли налоговые вычеты, но хотели бы воспользоваться программой.

Ещё 16% утверждают, что ни разу не подавали документы на вычет.

Исследование проходило в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что при покупке или строительстве жилья можно претендовать на налоговый вычет — 13% от цены квартиры, но сама стоимость в таком случае ограничивается двумя миллионами рублей.

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