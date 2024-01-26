Каждый пятый россиянин ежегодно оформляет налоговые вычеты
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам 29% опрошенных, они получали вычет один раз или два, но ежегодно они документы не подают.
Как заявили 35% респондентов, они пока не оформляли налоговые вычеты, но хотели бы воспользоваться программой.
Ещё 16% утверждают, что ни разу не подавали документы на вычет.
Исследование проходило в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что при покупке или строительстве жилья можно претендовать на налоговый вычет — 13% от цены квартиры, но сама стоимость в таком случае ограничивается двумя миллионами рублей.