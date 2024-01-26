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Специалист Ковалёв предупредил о фишинговых письмах в преддверии распродаж

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Директор направления информационной безопасности Лиги цифровой экономики Денис Ковалёв рассказал о фишинговых письмах в преддверии распродаж.
Специалист Ковалёв предупредил о фишинговых письмах в преддверии распродаж
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Kolosov

«При рассылке фишинговых писем мошенники призывают получателей воспользоваться акциями и приобрести товар с большой скидкой. Этот приём эффективен, так как пользователи склонны покупать спонтанно, стараясь получить товары по самой низкой цене», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно обращать внимание на название доменов и дату регистрации.

Кроме того, мошенники размещают фальшивые объявления на популярных сайтах и в соцсетях. Такая реклама перенаправляет пользователя на клон официального сайта магазина.

«Покупайте только на проверенных площадках. Убедитесь, что сайт имеет защищённое соединение и хорошие отзывы от других покупателей. Используйте сложные пароли и не повторяйте одну и ту же комбинацию на разных сайтах», — добавил Ковалёв.

Ранее директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин дал рекомендации по выбору товаров в «киберпонедельник».

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