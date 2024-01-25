Специалист Ефимочкин дал рекомендации по выбору товаров в киберпонедельник
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Эксперт порекомендовал обратить внимание на маркетплейсы и небольшие онлайн-магазины. Там товар можно добавить в корзину и отслеживать его цену у разных ретейлеров, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант, объяснил он в беседе с газетой «Известия».
Ещё одна уловка — сравнивать цены в одном и том же магазине, но с разных профилей, так как торговые площадки могут предлагать отличающиеся скидки разным членам семьи.
Ефимочкин также посоветовал выбирать наиболее выгодный способ оплаты, так как в некоторых случаях это может принести больше выгоды, чем скидки.
«Например, если вам предлагают большой кешбэк за оплату конкретного товара частями, можно воспользоваться этим предложением и погасить всё на следующий день», — заключил он.
Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах. По его словам, продукция, не соответствующая стандартам, может быть опасна для жизни и здоровья детей.