Специалист Ефимочкин дал рекомендации по выбору товаров в киберпонедельник

Директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал о покупательских стратегиях, которые поспособствуют выгодным приобретениям в киберпонедельник, с 29 января по 1 февраля.

Эксперт порекомендовал обратить внимание на маркетплейсы и небольшие онлайн-магазины. Там товар можно добавить в корзину и отслеживать его цену у разных ретейлеров, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

Ещё одна уловка — сравнивать цены в одном и том же магазине, но с разных профилей, так как торговые площадки могут предлагать отличающиеся скидки разным членам семьи.

Ефимочкин также посоветовал выбирать наиболее выгодный способ оплаты, так как в некоторых случаях это может принести больше выгоды, чем скидки.

«Например, если вам предлагают большой кешбэк за оплату конкретного товара частями, можно воспользоваться этим предложением и погасить всё на следующий день», — заключил он.

Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин в беседе с НСН заявил, что на маркетплейсах необходимо тщательно изучать отзывы о детских автокреслах. По его словам, продукция, не соответствующая стандартам, может быть опасна для жизни и здоровья детей.