В «Росатоме» заявили, что намерены сдать ледокол «Ленинград» раньше срока

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что корпорация, Объединённая судостроительная корпорация и Балтийский завод сделают всё, чтобы сдать в эксплуатацию новый атомный ледокол «Ленинград» в срок или раньше.

«Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом. — RT). Для нас, конечно же, это лямка на двоих», — приводит ТАСС его слова.

Лихачёв добавил, что закладка нового атомного ледокола станет очередным этапом в развитии всей работы России на Северном морском пути.

Ранее российский президент Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».