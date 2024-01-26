В «Росатоме» заявили, что намерены сдать ледокол «Ленинград» раньше срока
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом. — RT). Для нас, конечно же, это лямка на двоих», — приводит ТАСС его слова.
Лихачёв добавил, что закладка нового атомного ледокола станет очередным этапом в развитии всей работы России на Северном морском пути.
Ранее российский президент Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».