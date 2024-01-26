RT в Telegram
Подпишись

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220.

Об этом информирует ТАСС.

Глава государства принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола на верфи Балтийского завода.

В церемонии также участвовали руководитель Росатома Алексей Лихачёв, глава ВТБ Андрей Костин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и петербургский губернатор Александр Беглов.

В июле 2023 года Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Северного морского пути.

Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить