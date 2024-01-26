Российский президент Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220.

Об этом информирует ТАСС.

Глава государства принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола на верфи Балтийского завода.

В церемонии также участвовали руководитель Росатома Алексей Лихачёв, глава ВТБ Андрей Костин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и петербургский губернатор Александр Беглов.

В июле 2023 года Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Северного морского пути.

Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.