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В Подмосковье самым частым нарушением ПДД в 2023 году стало превышение скорости

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В Министерстве транспорта Московской области заявили, что самым распространённым нарушением ПДД в регионе в 2023 году стало превышение скоростного режима.
В Подмосковье самым частым нарушением ПДД в 2023 году стало превышение скорости
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего за прошлый год «Азимут 4» зафиксировали 47% от общего числа потенциальных нарушений ПДД. Из них 88% пришлось на превышение скоростного режима в диапазоне 20— 40 км/ч, на втором месте несоблюдение разметки — 4%», — рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Также там отметили, что превышение скорости на 40—60 км/ч составило около 3% от всех зафиксированных нарушений.

Ранее сообщалось, что суд запретил продавать в России устройства для скрытия номеров машин от камер.

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