В Москву поставят более 800 новых электробусов в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2024 года в столицу поставят более 800 электробусов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В 2023 году столица получила более 350 электробусов, всего по городу курсирует свыше 1400 таких транспортных средств.

«Инновационная техника выходит на маршруты вместо автобусов. Экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду. Все электробусы — российского производства. Они обслуживаются по контрактам жизненного цикла», — сказал мэр.

Также Собянин сообщил, что в Москве создают городской вокзал Петровско-Разумовская, который объединит МЦД-1 и МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта, передают «Дни.ру».

Как отметил мэр, с открытием вокзала улучшится транспортная доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где живут 190 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что строительство Мытищинской хорды в Московской области завершат в 2024 году.