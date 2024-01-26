СК: на телах погибших в крушении Ил-76 пленных были татуировки, как у азовцев

Татуировки, характерные для бойцов украинских вооружённых формирований, включая полк «Азов»*, обнаружили на фрагментах тел пленных, погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении отмечается, что обнаруженные в ходе осмотра места крушения самолёта фрагменты тел погибших изымаются и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью их идентификации. На некоторых фрагментах специалисты обнаружили характерные татуировки.

«Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в том числе запрещённого в России полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс, из которого поразили Ил-76, располагался в Липцах Харьковской области.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.