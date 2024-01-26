RT в Telegram
Подпишись

СК: на телах погибших в крушении Ил-76 пленных были татуировки, как у азовцев

Короткая ссылка
Татуировки, характерные для бойцов украинских вооружённых формирований, включая полк «Азов»*, обнаружили на фрагментах тел пленных, погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
СК: на телах погибших в крушении Ил-76 пленных были татуировки, как у азовцев
  • AFP
  • © RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

В сообщении отмечается, что обнаруженные в ходе осмотра места крушения самолёта фрагменты тел погибших изымаются и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью их идентификации. На некоторых фрагментах специалисты обнаружили характерные татуировки.

«Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в том числе запрещённого в России полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс, из которого поразили Ил-76, располагался в Липцах Харьковской области.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить