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В Челябинской области наградили победителей викторины к 90-летию региона

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В заксобрании Челябинской области вручили награды победителям викторины к 90-летию региона.
В Челябинской области наградили победителей викторины к 90-летию региона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Когда мы обсуждали идею проведения викторины к юбилею Челябинской области, то ставили перед собой цель повысить интерес к истории Южного Урала у разных категорий его жителей. Мы хотели, чтобы её участники пополнили свои знания, а для уточнения фактов или биографий выдающихся южноуральцев обратились к энциклопедиям и краеведческой литературе», — заявил председатель заксобрания Олег Гербер.

Участниками викторины стали более 160 человек. На все вопросы дали правильные ответы 22 жителя.

Ранее сообщалось, что исторические здания Кирова отремонтируют к 650-летию города.

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