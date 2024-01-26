В Москве отремонтируют Лефортовский тоннель в 2024 году

Заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о предстоящем в 2024 году ремонте Лефортовского тоннеля.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году обновим самый протяжённый тоннель столицы — Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале», — заявил Бирюков.

Как отметил чиновник, ремонт будет проводиться по ночам, с поэтапным перекрытием по одной полосе.

В ходе работ заменят старое облицовочное покрытие, обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.

Ранее сообщалось, что в Москве построят около 100 км дорог в 2024 году.