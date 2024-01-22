В Москве построят около 100 км дорог в 2024 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
В частности, в столице завершат строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Дорогу соединят с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Кроме того, планируется достроить Южную рокаду и закончить реконструкцию развязок с МКАД.
«Кроме того, мы намерены возвести 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также построить 16 внеуличных пешеходных переходов», — сказал Бочкарёв.
С 2011 года протяжённость московской дорожной сети увеличилась примерно на 24%. Построено 1360 км дорог и 429 искусственных сооружений.
Ранее progorod43 сообщал, что власти Кировской области представили план ремонта дорог на текущий год.