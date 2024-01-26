МО: поставки приоритетных видов оружия в войска выросли в 2023 году в пять раз
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Об этом он сказал в ходе выступления на Едином дне приёмки военной продукции.
«В прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз», — отметил Криворучко.
По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря перераспределению структуры гособоронзаказа в части концентрации усилий на закупке техники.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволила кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году.