МО: поставки приоритетных видов оружия в войска выросли в 2023 году в пять раз

Поставки приоритетных образцов оружия в Вооружённые силы России выросли по итогам 2023 года более чем в пять раз, заявил российский замминистра обороны Алексей Криворучко.

Об этом он сказал в ходе выступления на Едином дне приёмки военной продукции.

«В прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз», — отметил Криворучко.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря перераспределению структуры гособоронзаказа в части концентрации усилий на закупке техники.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эффективная работа Министерства обороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволила кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году.