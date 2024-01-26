МО России: предприятия ОПК передадут армии более 36 тысяч единиц техники
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«В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тыс. основных образцов военной техники и более 16,5 млн средств поражения», — сказал он.
Криворучко подчеркнул, что такие объёмы значительно превышают показатели за 2022 и 2023 годы.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная продукция своевременно поступает в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности Вооружённых сил России.