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МО России: предприятия ОПК передадут армии более 36 тысяч единиц техники

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) передадут ВС России в текущем году более 36 тыс. основных образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения. Об этом заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
МО России: предприятия ОПК передадут армии более 36 тысяч единиц техники
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тыс. основных образцов военной техники и более 16,5 млн средств поражения», — сказал он.

Криворучко подчеркнул, что такие объёмы значительно превышают показатели за 2022 и 2023 годы.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная продукция своевременно поступает в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности Вооружённых сил России.

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