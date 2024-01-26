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РБК: корм для животных от Nestle подорожает в России до 12%

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Компания Nestle поднимет отпускные цены на корма для кошек и собак в пределах 12% с 5 февраля.
РБК: корм для животных от Nestle подорожает в России до 12%
  • AP
  • © PHILIPPE DESMAZES

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на копии писем «Нестле Пурина ПетКер».

Сообщается, что речь идёт о брендах «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan, а также Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora.

Влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» будут стоить на 4% дороже, сухой корм для кошек Felix подорожает до 6,4—8%, а сухие корма Purina One — на 1—10%. Корм Pro Plan увеличится в цене на 1—12% для сухих кормов и на 1,5% для влажных.

Подорожание объясняется ростом закупочных цен на сырьё на 11—25%, ослаблением курса рубля, а также подорожанием логистических услуг.

Ранее Nestle отказалась от планов по строительству завода по производству кормов для собак и кошек в Новосибирской области.

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